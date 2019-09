Harry Style rivela perché ha rifiutato il ruolo del principe Eric ne La Sirenetta

Dopo la scelta Halle Bailey come protagonista del remake de La Sirenetta, e le conseguenti polemiche, sembrava tutto fatto per vedere Harry Styles nel ruolo del principe Eric, salvo poi un rifiutato a sorpresa da parte della popstar.

Styles, che ha debuttato sul grande schermo in Dunkirk di Christopher Nolan, ha finalmente rotto il silenzio sul perché ha preso questa decisione durante una recente intervista con The Face.

A quanto pare il motivo è presto detto, Styles per il momento ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla sua carriera da cantante:"Ne abbiamo discusso. Voglio pensare alla musica e concentrarmi su quella per un po'. Ma the le persone coinvolte sono fantastiche, quindi penso che sarà molto bello. Di sicuro mi divertirò a vederlo."

L'ex cantante degli One Direction di recente era stato preso in considerazione anche per vestire i panni di Elvis Presley nel biopic diretto da Bad Luhrman, ruolo che alla fine è stato assegnato ad Astin Butler.

La Disney dunque è ancora alla ricerca del suo principe Eric, per il quale si è recentemente candidato tramite social Christian Navarro (Tredici). Al momento l'unica certezza per quanto riguarda il remake è che Ariel sarà interpretata da Halle Bailey, mentre Melissa McCharty è tra le attrici più accreditate per il ruolo di Ursula.