Harry Styles e la musica: un legame che neanche il cinema può spezzare

In una recente intervista pubblicata per Rolling Stones, Harry Styles ha affermato di non riuscire ad immaginare nessun progetto cinematografico al quale prendere parte per un po'. Dopo le fortunate esperienze con Marvel e Dunkirk è giunto il momento di una pausa dalla cinepresa.

Concentrato sul suo tour mondiale per Harry Styles, ex membro degli One Direction, la musica pare essere l' unico amore. Così il cantautore britannico non ha lasciato dubbi su quali potranno essere gli scenari futuri della sua brillante carriera, nonostante due dei film più attesi della prossima stagione cinematografica lo vedano protagonista.

Inoltre, Harry Styles ha smentito l'ingresso in Star Wars affermando: "È la prima volta che ne sento parlare. Immagino che sia... falso". Di contro, lo potremo ammirare a partire dal 23 settembre nel thriller psicologico "Don't Worry Darling" della compagna Olivia Wilde, che lo vedrà al fianco di Florence Pugh.

Altro atteso progetto è la pellicola diretta da Michael Grandage e ambientata nella Gran Bretagna degli anni cinquanta My Policeman, che dalle immagini dal set ce lo mostrano già in compagnia della co-protagonista Emma Corrin.

Pare essere questo un momento d'oro, comunque la si guardi, per Harry Styles. Hit mondiali di grande successo ed una carriera cinematografica che seppur in pausa, sembra poter promettere grandi cose. Non resta che attendere con impazienza.