Harry ti Presento Sally, dove si trova il ristorante del finto orgasmo di Meg Ryan?

Battute memorabili, una New York da sogno e due protagonisti entrati nel cuore di milioni di spettatori: Harry ti Presento Sally ha letteralmente tutto ciò che qualunque commedia romantica vorrebbe avere, senza contare, come ciliegina sulla torta, una delle scene più iconiche della storia non solo delle rom-com, ma del cinema tutto.

Stiamo parlando, naturalmente, del finto orgasmo del personaggio splendidamente interpretato da un'irripetibile Meg Ryan: la sequenza, come ben ricorderete, ha luogo in un diner nel quale i nostri due "amici" stanno pranzando finendo per regalare momenti di forte imbarazzo al resto degli avventori (eccezion fatta per chi non perde tempo a ordinare "quello che ha preso lei").

Ma dove si trova il locale che ospita una delle scene chiave del film di Rob Reiner? Il ristorante è ancora in attività e si chiama Katz's Deli: nel caso in cui voleste puntarlo per trascorrere una serata in compagnia vi toccherà prendere un volo per New York e recarvi sulla E. Houston Street, dove vi si parerà davanti questo posticino riconoscibilissimo che, al tavolo al quale fu girata la celebre scena, vi accoglierà con una targa che recita "Where Harry met Sally... Hope you have what she had!".

Una meta niente male per chi ama fare turismo cinematografico, non trovate? Finti orgasmi a parte, comunque, per saperne di più vi lasciamo qui la nostra recensione di Harry ti Presento Sally.