Harry, ti presento Sally, Tom Hanks rifiutò il ruolo... per un motivo sorprendente!

Tom Hanks avrebbe potuto recitare in Harry, ti presento Sally, cult romantico diretto da Rob Reiner nel 1989. A svelare questo dettaglio è stata la moglie e collega di Hanks, Rita Wilson, che ha svelato il motivo per il quale l'attore rifiutò di recitare nel ruolo di Harry Burns, poi assegnato a Billy Crystal.

Wilson ha spiegato:"La gente probabilmente non lo sa, ma a Tom è stato offerto Harry, ti presento Sally, e lui rifiutò perché stava per divorziare ed era molto felice di non essere sposato. E quindi non riusciva a capire cosa una persona che stava per divorziare avrebbe ottenuto di diverso dal semplice 'Sono così felice'". Il film divenne una delle più apprezzate commedie romantiche della storia del cinema: a proposito, sapete dove si trova il ristorante del finto orgasmo di Sally?



All'epoca del film, Tom Hanks stava divorziando dalla sua prima moglie, l'attrice Samantha Lewes, con la quale rimase coniugato dal 1978 al 1987 e da cui ebbe due figli, Colin ed Elizabeth.

In ogni caso, Hanks avrebbe recitato qualche anno dopo al fianco di Meg Ryan: in Insonnia d'amore nel 1993 e in C'è posta per te nel 1998. E proprio il casting del primo film permise alla seconda moglie, Rita Wilson, di interpretare Suzy.



Wilson s'innamorò della sceneggiatura di Insonnia d'amore, diretto da Nora Ephron, e cercò di ottenere il ruolo della migliore amica della protagonista femminile, Becky, poi assegnato a Rosie O'Donnell ma poi ricevette l'offerta per Suzy.



Non perdetevi il nostro approfondimento su Harry, ti presento Sally scritto per i 25 anni dall'uscita del film.