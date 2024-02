Harry ti presento Sally, il finale alternativo vi spezzerà il cuore

Harry ti presento Sally è la commedia romantica per eccellenza: il film con protagonista Meg Ryan è subito diventato un pilastro del genere grazie al carisma dei suoi interpreti, alla sceneggiatura brillante che ci ha regalato diverse scene iconiche (tra queste ricordiamo la famosa scena al ristorante passata alla storia).

Ma il finale originale di Harry ti presento Sally è molto più triste di quello che tutti conosciamo e amiamo: Rob Reiner svela questo dettaglio durante un episodio del podcast Who's Talking with Christ Wallace. "Nel finale originale del film Harry e Sally non si mettevano insieme. Sono stato sposato per dieci anni, sono rimasto single per dieci anni e pensavo che non sarei stato più capace di mettermi con qualcuno, e questo pensiero ha fatto nascere Harry ti presento Sally" spiega il regista. "Non avevo conosciuto nessuno, quindi loro due si sarebbero visti dopo anni, avrebbero parlato e poi si sarebbero allontanati l'uno dall'altra".

Ma l'incontro con Michele Singer Reiner, la sua futura moglie, ha cambiato radicalmente anche il finale del film: "L'ho incontrata mentre stavamo realizzando il film, e ho cambiato il finale" ammette Reiner. Così è nato il vero finale di Harry ti presento Sally, con Harry che raggiunge Sally a una festa di Capodanno e le confessa il suo amore. Billy Crystal e Meg Ryan interpretano Harry e Sally: ma prima di loro altri attori sono stati presi in considerazione per il ruolo dei due protagonisti. Tra questi Albert Brooks, che ha rifiutato di interpretare Harry perchè riteneva il film troppo simile al lavoro di Woody Allen. Per il ruolo di Sally Albright sono state contattate attrici come Susan Dey, Elizabet Perkins, Elizabeth McGovern e Molly Ringwald. Qui trovate la nostra recensione di Harry ti presento Sally, un cult della commedia romantica.