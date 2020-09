Harry ti Presento Sally e quella battuta passata alla storia

Quando si pensa ad Harry ti Presento Sally si pensa a tante cose: la commedia con Meg Ryan è però passata alla storia principalmente per quel "Quello che ha preso la signorina", l'irresistibile ordinazione di un'anziana signora shockata dall'orgasmo simulato dalla protagonista durante una cena al ristorante.

Occhio, ovviamente, a ridurre il film di Rob Reiner ad una sola battuta: Harry ti Presento Sally rappresenta una vera e propria pietra miliare della commedia romantica grazie alla perfetta alchimia tra i due protagonisti, alle battute brillanti e ad una storia d'amore decisamente inusuale con un finale passato legittimamente alla storia del cinema romantico.



La scena in questione è una di quelle che anche i pochi a non aver ancora visto il film conosceranno sicuramente: i nostri due protagonisti sono a cena fuori e discutono della possibilità che la donna finga un orgasmo senza che l'uomo se ne accorga. È proprio qui che la nostra Meg Ryan si lascia andare alla simulazione più famosa e sopra le righe di sempre, facendosi ovviamente notare da ogni singolo avventore presente nel ristorante.



Da qui, dunque, la celebre battuta di una simpatica signora seduta a qualche tavolo dai due, che al cameriere che le chiede cosa desideri ordinare risponde con un sincero: "Quello che ha preso la signorina". Piccola curiosità: la signora in questione altri non è che Estelle Reiner, madre del regista! A proposito: che fine ha fatto oggi la protagonista di Harry ti Presento Sally? Scopriamolo insieme!