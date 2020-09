Harry Potter: Wizards Unite, annunciati gli eventi di ottobre 2020: ecco il programma

Niantic ha annunciato tutti i dettagli di Harry Potter: Wizards Unite per il mese di ottobre 2020. Un mese a tema Arti Oscure, perfettamente adatto per Halloween, che presenterà un week-end magico, due Community Days e due Brilliant Events. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli del prossimo mese di Harry Potter: Wizards Unite.

Nell'annuncio per ottobre, Niantic ha scritto:"La Calamità sembra apparire dietro una nuova ondata di magia oscura da Knockturn Alley, germogli di dubbio e confusione all'interno del Ministero. Prendi la tua bacchetta per difenderti contro queste Arti Oscure e scopri il significato dietro la svolta sinistra della Calamità".

Ecco l'elenco completo degli eventi che si svolgeranno nel mese di ottobre 2020:



- Week-end dei maghi di ottobre: da venerdì 2 ottobre alle ore 11.00 a lunedì 5 ottobre alle ore 11.00. Questo fine settimana presenterà Dark Arts Foundables, inclusi Thestral e Tom Riddle... aka il giovane Voldemort.

- Darkness Rising Brilliant Event Part 1: un altro Brilliant Event in due parti dopo la rivoluzionaria Battaglia del Dipartimento dei Misteri di settembre. Questa settimana presenterà Brilliant Foundables da Knockturn Alley, un luogo del mondo magico frequentato da maghi e streghe oscure. Saranno presenti bracconieri e ladri.



- September Makeup Community Day: si svolgerà da sabato 17 ottobre. Harry Potter: Wizards Unite ha dovuto posticipare questo evento dal mese scorso ma ora è tornato e conterrà funzionari del ministero, Flocks of Interdepartmental Memos e altri Ministry Foundables.



- October Community Day: il giorno successivo, domenica 18 ottobre, il Community Day di ottobre sarà caratterizzato da 'pranks and mischief' da Weasley's Wizarding Wheezes, il negozio di scherzi di proprietà dei gemelli Weasley, Fred e George.



- Darkness Rising Brilliant Event Part 2: infine, il Brilliant Event del mese, si concluderà con questa seconda settimana, da martedì 20 ottobre a martedì 27 ottobre. Il tema del mese continuerà con una pagina del Registro incentrata su Borgin e Burkes, il negozio dove fanno acquisti i Mangiamorte.

