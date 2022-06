Harry Potter: tutto il Wizarding World a rischio reset dopo il flop di Animali Fantastici

La Warner Bros. aveva grandi piani per un universo espanso di Harry Potter e la saga prequel di Animali Fantastici ne era la prova. Ma dopo che l'ultimo capitolo si è trasformato in un flop, almeno rispetto alle aspettative, tutto il futuro del franchise è a rischio "reset", dicono fonti vicine alla major.

Le cose non stanno andando bene, almeno per più di un solo franchise di Casa Warner. Ma per quanto riguarda Harry Potter, l’universo del Wizarding Word sembra aver subito una brutta battuta d’arresto dopo che Animali Fantastici 3 ha fatto flop al botteghino. Certamente non ha aiutato, in questo, il licenziamento di Johnny Depp, che difficilmente sarebbe disposto a tornare nonostante la vittoria nel processo contro Amber Heard. Ora, quel "parziale" fallimento al botteghino che ha praticamente dimezzato i guadagni del precedente capitolo, potrebbe pesare notevolmente su un eventuale ripensamento del franchise.

A renderlo noto è la testata The Wrap attraverso fonti vicine alla Warner Bros. Discovery. Il nuovo CEO David Zaslav, che ha affermato di voler i piani del suo predecessore nel lanciare una serie TV dedicata a Hogwarts nel prossimo futuro di HBO Max, starebbe pensando contemporaneamente a un "reset" totale per quanto riguarda il lato cinematografico del franchise di Harry Potter. Vale a dire un ripensamento dei macro-progetti da portare in sviluppo e da quanti capitoli dovrebbero essere composti, considerando il fallimento (allo stato odierno) dei cinque film totali programmati per Animali Fantastici.

Con la partenza del capo della Warner Bros. Pictures Toby Emmerich, The Wrap riferisce che alcune delle divisioni chiave dello studio avranno un approccio più pratico (e meno creativo quindi?) da parte di Zaslav. È proprio in quel rapporto che viene suggerito che Zaslav potrebbe essere ormai inamovibile sulla decisione di ripristinare il marchio tratto dai romanzi della J.K. Rowling. Avrà anche le mani su DC e Warner Animation, quindi questo potrebbe essere un segno di cose a venire anche per quei franchise. Voi avete visto l’ultimo di Animali Fantastici? Quali le vostre opinioni? Ditecelo nei commenti!