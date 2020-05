Harry Potter, i Wesley di nuovo insieme: ecco il video con Bonnie Wright e i Phelps

Mentre Rupert Grint è impegnato a festeggiare la nascita della sua prima figlia, i suoi "fratelli maggiori" James e Oliver Phelps, interpreti rispettivamente di Fred e George Weasley nella saga di Harry Potter, hanno invitato Bonnie Wright (Ginny Weasley) nell'ultima puntata del loro podcast Double Trouble.

In questa chiacchierata di quasi 1 ore e 40 minuti, come spiegato nella sinossi del video, i tre attori hanno parlato di diversi argomenti: "Double Trouble S2 E3 con una compagna Weasley, la nostra 'sorellina' Bonnie Wright. Ci siamo incontrati per la prima volta sul binario di una stazione ferroviaria a King's Cross e da allora siamo rimasti in contatto. Abbiamo parlato di riprese, l'impegno di Bonnie per l'ambiente e abbiamo addirittura imparato sulla letteratura di Ralph Waldo Emerson". È il podcast più lungo che abbiamo realizzato finora (anche tagliando 25 minuti), perciò godetevelo."

A proposito del magico mondo creato da J.K. Rowling, Daniel Radcliffe ha deciso di partecipare insieme a Eddie Redmayne ad un'iniziativa che farà sicuramente piacere ai fan in quarantena: l'interprete del maghetto leggerà alcuni capitoli di Harry Potter e la Pietra Filosofale, con il primo video che è già disponibile sul sito del Wizarding World.

Per quanto riguarda la saga di Animali Fantastici, invece, vi ricordiamo che il terzo capitolo arriverà nelle sale a novembre 2021.