Harry Potter, Warner voleva adattare La maledizione dell'erede in due film!

Dopo aver accennato alla possibilità di tornare al franchise di Harry Potter, dalla Warner arrivano ulteriori informazioni circa l'intenzione di adattare per il cinema la piece teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede, finora unico sequel della saga di J.K. Rowling. Ecco quali dettagli sono emersi da un recente articolo.

Secondo il sito Puck, la Warner era interessata a tradurre l'opera in due film, ma la creatrice della serie J.K. Rowling e i suoi rappresentanti non erano dello stesso avviso. Più che per le questioni artistiche che sollevava, la Rowling (insieme ai produttori teatrali Sonia Friedman e Colin Callender) sembrava preoccupata di danneggiare l'opera mentre era ancora un successo abbastanza recente. Nel frattempo, non tutti alla Warner erano d'accordo, poiché ciò avrebbe comportato l'ammissione che l'esperimento di Animali Fantastici era un vicolo cieco.

Se la Rowling e la compagnia siano ora più aperti a un progetto del genere - sono passati sei anni e l'opera ha già debuttato in cinque mercati - non è dato saperlo. L'opera non ha ancora completato il suo naturale ciclo di vita teatrale, che comprende una compagnia itinerante e le aperture delle navi da crociera, ma più passa il tempo da I Doni della Morte, più la Rowling sembra disposta a sfruttare la proprietà intellettuale della saga in vari modi.

Harry Potter e la maledizione dell'erede si svolge quasi 20 anni dopo Harry Potter e i Doni della Morte e presenta versioni adulte di alcuni dei personaggi originali come attori secondari. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per il fandom, ma presenta anche un problema: al momento sembra improbabile che Daniel Radcliffe ed Emma Watson siano disposti a tornare a ricoprire i loro ruoli, cosa che presumibilmente sarebbe fondamentale per il successo del sequel al cinema.

In ogni caso, la Warner Bros. Discovery non sembra essere scoraggiata dal rapido declino delle fortune del franchise di Animali Fantastici (il primo capitolo ha guadagnato più di 800 milioni di dollari al botteghino, mentre i successivi sono scesi di circa 200 milioni di dollari l'uno), e ha intenzione di andare avanti con altri contenuti del Wizarding World. Quale forma prenderanno questi contenuti, e se i fan rivedranno mai il cast originale, è piuttosto incerto a questo punto.

Chissà se Animali Fantastici 4 si farà mai a questo punto... Di recente ne ha parlato l'attore Eddie Redmayne: "Non lo so. È una domanda che andrebbe fatta a J.K. Rowling, a David Yates e alla Warner, ma non lo so, ho paura che... non posso dire altro. Adoro interpretare Newt, è un uomo così dolce".