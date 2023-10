Harry Potter, Warner rischia causa legale milionaria per una bacchetta malfunzionante

Nonostante la saga di Harry Potter sia terminata nel lontano 2011, il franchise rimane ancora oggi uno dei più popolari al mondo con milioni e milioni di gadget di merchandising venduti ogni anno, ma un particolare oggetto da collezione rischia di costare molto caro a Warner Bros.

Secondo TMZ, infatti, una madre ha fatto causa a Warner Bros dopo che una replica della bacchetta di Harry Potter avrebbe ferito all'occhio suo figlio. Secondo il sito, "Jessica Perry dice di aver comprato una replica della bacchetta magica di 'Harry Potter' con la funzione di penna luminosa in un negozio e di averla data ai suoi figli... solo per vedere questa penna trafiggere l'occhio del suo bambino di 3 anni."

L'incidente, secondo le ricostruzioni, si sarebbe verificato quando il figlio maggiore, mentre agitava la bacchetta per imitare Harry Potter, abbia visto staccarsi la "parte metallica della penna", che ha tragicamente colpito il fratellino più più piccolo nell'occhio, trafiggendo il bulbo oculare e rischiando di accecarlo per sempre (fortunatamente, pare che almeno due interventi chirurgici abbia scongiurato danni permanenti). La madre ora sostiene che la bacchetta fosse difettosa (il pezzo metallico non avrebbe dovuto sganciarsi) e sostiene che la Warner Bros. debba fare qualcosa al riguardo: in base ai documenti della causa, la richiesta di risarcimento è di ben 8 milioni di dollari.

L'ennesima polemica intorno alla saga di Harry Potter, mentre JK Rowling continua a far discutere con le sue posizioni sulla comunità LGBTQ.