Harry Potter, Warner Bros. vuole espandere il franchise: ecco chi se ne occuperà

Secondo quanto riportato da Variety, il dirigente della Warner Bros. Tom Ascheim è stato incaricato di supervisionare il franchise di Harry Potter e tutte le proprietà del Wizarding World.

Promosso anche come presidente dei settori "kids", "young adults" e "classics" di Warner, Ascheim farà da rappresentante principale di WarnerMedia in relazione alla collaborazione con J.K. Rowling. Il suo compito sarà inoltre quello di espandere il Wizarding World attraverso le varie piattaforme di proprietà dello studio (tra cui con tutta probabilità anche HBO Max) e dei suoi partner, tuttavia Warner non ha ancora annunciato nessun piano specifico per il futuro di Harry Potter al cinema o sul piccolo schermo.

Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia, ha commentato così l'annuncio: "Harry Potter e il Wizarding World rappresentano un franchise iconico e personaggi che sono diventati parte della vita di milioni di persone in tutto il mondo. Questa nuova gestione del franchise evidenzia la sua enorme importanza per Warner Bros. e la miriade di opportunità che abbiamo per continuare a coinvolgere e deliziare i fan di tutte le età in giro per il mondo. Sono entusiasta che Tom ne sia alla guida e spero che lui e il suo team lavoreranno con la compagnia per scoprire modi creativi e innovati tramite i quali mantenere il mondo magico fresco e rilevante per gli anni a venire."

La nuova gestione prenderà il posto del precedente team di sviluppo del franchise di Harry Potter, il cui capo, Josh Berger, si è dimesso nel 2020 dopo 30 anni di lavoro con la società. Il nuovo gruppo lavorerà ora a stretto contatto con Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Global Brands and Experiences.

Che sia finalmente giunto il tempo per una serie HBO Max di Harry Potter? Per scoprirlo non ci resta che attenderà novità da parte dello studio. Nel frattempo, in Inghilterra proseguono le riprese di Animali Fantastici 3 in vista dell'uscita a luglio 2022.