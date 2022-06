Harry Potter: il Warner Bros Studio Tour apre la serra della professoressa Sprite!

I fan di Harry Potter potranno visitare la serra dell'amata professoressa utilizzata per le lezioni di Erbologia. Il Warner Bros. Studio Tour London includerà la serra della Professoressa Pomona Sprite come parte di un nuovo set intitolato 'Mandrakes and Magical Creatures' e che sarà disponibile dal prossimo 1 luglio.

Prima dell'inaugurazione della serra, l'attore di Draco di Harry Potter Tom Felton, che vorrebbe recitare di nuovo con Daniel Radcliffe, ha visitato il set e ha tenuto una diretta su Instagram, offrendo ai fan uno scorcio dell'aula della Professoressa Sprite e delle iconiche mandragole urlanti. Oltre alle mandragole, ci saranno molte altre piante esotiche del mondo dei maghi, come la Tentacula velenosa. Gli ospiti potranno diventare studenti di Hogwarts e sperimentare l'estrazione di una mandragora dal vaso come parte di un'esposizione interattiva.

Il set della serra è stato visto per la prima volta in Harry Potter e la Camera dei Segreti, uscito ormai 20 anni fa. Nella seconda puntata della serie di Harry Potter, ci viene presentata un'importante lezione di Erbologia sulle mandragole che diventerà poi cruciale nella parte successiva della storia. La professoressa Sprite è interpretata nella saga cinematografica da Miriam Margoyles, una dei Tassorosso preferiti tra i fan.

Per salutarvi, vi ricordiamo che all'inizio di quest'anno il cast del franchise si è riunito per una reunion speciale, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Harry Potter: Return to Hogwarts.