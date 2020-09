Harry Potter, Warner Bros. mette in commercio la Burrobirra! Ecco dove si può acquistare

Warner Bros. ha deciso di commercializzare la famosa Burrobirra, la bevanda più famosa della saga ideata da J.K. Rowling e molto amata dagli studenti di Hogwarts, compresi Harry, Hermione e Ron. La versione imbottigliata della Burrobirra è ora disponibile grazie alla major della saga cinematografica con protagonista Daniel Radcliffe.

La Burrobirra è acquistabile dal sito dello shop dello studio tour ma purtroppo al momento le spedizioni riguardano soltanto il Regno Unito. Inoltre si tratta di una versione analcolica, vegana e priva di glutine.

Sull'account Twitter ufficiale dei Warner Bros. Studios di Londra è possibile vedere il video che lancia sul mercato la Burrobirra, attesa da tutti i fan del maghetto.



Ad occuparsi della parte grafica del packaging i MinaLima, duo di grafici che hanno preso parte alla lavorazione dei film di Harry Potter e Animali Fantastici e ora sono stati ingaggiati per curare il design della bottiglia di Burrobirra.

Nella saga cinematografica i tre giovani protagonisti l'acquistano al locale I tre manici di scopa. Grazie ai libri e ai film, la Burrobirra è diventata uno dei simboli iconici della saga di Harry Potter.

In questo momento la Warner sta lavorando al ritorno sul set per Animali Fantastici 3, diretto da David Yates, e ambientato negli anni '30, in Brasile. Nel cast del film Eddie Redmayne sarà Newt Scamander, Jude Law sarà Albus Silente, Johnny Depp sarà Gellert Grindelwald e Ezra Miller sarà Credence Barebone. Le date delle riprese per Johnny Depp in Animali Fantastici 3 potrebbero essere un problema per il processo contro Amber Heard, che dovrebbe svolgersi proprio in quel periodo.

Su Everyeye trovate la recensione di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.