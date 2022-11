Harry Potter, Warner Bros. apre ad un nuovo film:'Siamo concentrati sui franchise'

David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha approfondito alcune idee sui progetti futuri della major, senza escludere la possibilità di vedere un nuovo film di Harry Potter sul grande schermo. Zaslav ha parlato in generale della questione dei franchise, al centro dei pensieri di Warner Bros. Discovery.

"Ci concentreremo realmente sui franchise. Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non abbiamo un film di Harry Potter da 15 anni" ha dichiarato Zaslav, facendo un po' di confusione con le date, visto che l'ultimo film di Superman risale a 9 anni fa e quello di Harry Potter a 11 anni fa.



Perché non pensare di realizzarne altri? La spiegazione di Zaslav è piuttosto chiara:"I film DC e di Harry Potter hanno fornito gran parte dei profitti di Warner Bros. Motion Pictures negli ultimi 25 anni. Quindi concentrarsi sui franchise è uno dei grandi vantaggi che abbiamo: un esempio è House of the Dragon, Game of Thrones, Sex and the City, Il Signore degli Anelli anche. Abbiamo ancora diritto di fare film su Il Signore degli Anelli. Quali sono i film e i marchi che sono amati e compresi in tutto il mondo?".



Ovviamente si tratta soltanto di opzioni per il futuro, non c'è ancora nulla di concreto, soprattutto per quanto concerne la saga tratta dai libri di JK Rowling dopo la reunion di Harry Potter d'inizio anno:"Al di là degli Stati Uniti, la maggior parte dei Paesi aggregati, l'Europa, l'America Latina e l'Asia hanno il 40% delle sale che abbiamo qui. Acquisire uno slot con un film di franchise significa molte volte guadagnare due o tre volte il denaro che faremmo soltanto negli USA. Per questo che ci si concentra sui grandi film, che sono amati e pubblicizzati e la gente corre a vedere anche prima di cena. E noi ne abbiamo molti: Batman, Superman, Aquaman, se possiamo fare qualcosa con JK [Rowling] su Harry Potter, Il Signore degli Anelli. Cosa stiamo facendo con Game of Thrones? Cosa stiamo facendo con i molti franchise che abbiamo? Siamo concentrati sui franchise".



