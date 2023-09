Harry Potter, tutti i volti di Albus Silente: quali attori lo hanno interpretato?

Quali attori hanno interpretato Albus Silente nella saga cinematografica di Harry Potter? La morte di Michael Gambon ci offre lo spunto per rivivere il franchise nato dai romanzi di JK Rowling dal punto di vista del casting dell'iconico presidente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Come forse saprete, infatti, Michael Gambon ottenne il ruolo di Silente dopo la morte di Richard Harris, che aveva interpretato il ruolo del preside di Hogwarts in Harry Potter e La pietra filosofale e in Harry Potter e La camera dei segreti. Con un terzo episodio in fase di sviluppo e un ruolo così importante da rimpiazzare, dopo la morte di Richard Harris avvenuta il 25 ottobre 2002 il nuovo regista della saga Alfonso Cuaron scelse Michael Gambon per interpretare Silente in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: da molti considerato il miglior film della saga, Il prigioniero di Azkaban fu la prima apparizione del 'secondo Silente', interpretato appunto da Gambon, che sarebbe stato il volto del personaggio per tutti i film successivi, fino al gran finale di Harry Potter e I doni della morte: Parte 2.

Successivamente, la saga cinematografica di Harry Potter è stata ampliata dalla serie di film prequel spin-off di Animali fantastici: in questa trilogia, il giovane Albus Silente è interpretato da Jude Law nel terzo film Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Ricordiamo che HBO e Warner sono a lavoro sulla serie tv live-action remake di Harry Potter, dunque tra qualche mese i fan del franchise faranno la conoscenza del quarto attore destinato ad interpretare Albus Silente: chi raccoglierà l'eredità di Richard Harris, Michael Gambon e Jude Law?