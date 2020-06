Harry Potter, Voldemort aveva delle alternative per gli Horcrux? Scopriamo quali

Secondo quanto leggiamo su Screen Rant, Voldemort avrebbe potuto scegliere altri oggetti o luoghi per custodire pezzetti della propria anima, stiamo parlando degli oscuri Horcrux, artefatti magici molto potenti che incontriamo nella saga di Harry Potter, descritti sui romanzi di J.K. Rowling così come nella saga cinematografica della Warner...

Il sito infatti ha indicato 10 alternative alle scelte compiute da Voldemort nel corso della saga. Per chi non ne fosse a conoscenza, spieghiamo che quella degli Horcrux è la magia oscura con la quale Voldemort sperava di raggiungere l'immortalità; egli nel corso della sua esistenza ha fatto a pezzetti la sua anima (tramite l'omicidio) nascondendone brandelli in oggetti per lui molto preziosi che si riveleranno essere il Diario di Tom Riddle, l'anello della sua famiglia, la Coppa di Tassorosso, il medaglione di Serpeverde, il diadema di Corvonero e il serpente Nagini (più un frammento nascosto a sua insaputa all'interno del corpo di Harry Potter).

Screen Rant ha quindi proposto delle alternative che avessero pari significato emotivo per Voldemort e luoghi ideali per il nascondiglio di parte della sua anima. Stiamo parlando ad esempio dell'orfanotrofio in cui Tom Riddle è cresciuto e che i fan della saga hanno visitato e visto con i propri occhi ne Il principe mezzosangue; o ancora della sua personale bacchetta magica, anche se in questo caso la bacchetta gli sarebbe servita prima di tutto per creare gli Horcrux. Il sito cita anche la tomba del padre, che lettori e spettatori hanno incontrato all'inizio e alla fine de Il calice di fuoco; o ancora all'interno della Camera dei Segreti, anche se alla fine proprio un Horcrux vi è finito dentro nel secondo film; parliamo poi della Stanza delle Necessità, di cui veniamo a conoscenza ne L'ordine della fenice, oppure ancora all'interno di Borgin and Burkes, il più famoso negozio di Magia Oscura del Regno Unito situato al numero 13/b di Nocturn Alley.

Come per oggetti appartenenti ai grandi padri fondatori delle casate, a Voldemort è mancata qualcosa di Grifondoro, e la sua spada poteva essere un'alternativa credibile; Screen Rant infine cita che avrebbe potuto nascondere parte della sua anima in una persona qualunque o in un elfo domestico, oppure - e questa è decisamente la più folle - in una busta di plastica, cui occorrono centinaia di anni per degradarsi.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle curiose mascherine a tema Harry Potter e alle origini di Severus Piton svelate dalla Rowling.