Harry Potter, una nuova versione cyberpunk della saga grazie all'intelligenza artificiale!

I personaggi principali della saga cinematografica di Harry Potter reinventati in un'ambientazione cyberpunk grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. Su YouTube sono state condivise una serie di immagini che introducono i protagonisti in location davvero insolite che hanno conquistato i fan del maghetto.

Il carosello di immagini presenta Harry, Ron, Draco, Luna, Piton e Silente, ognuno con un diverso background cyberpunk e un nuovo set di costumi dall'aspetto futuristico. Dopo la versione italiana di Harry Potter, sempre creata grazie all'AI, ora un nuovo tentativo per creare un'alternativa interessante.



L'effetto è piuttosto straniante, soprattutto perché una delle caratteristiche principali del successo di Harry Potter è proprio la tipologia delle ambientazioni. Da Hogwarts a Diagon Alley, ogni location trasmette mistero, magia e soprattutto calore infantile e senso di meraviglia.



In questo nuovo contesto, pieno di luci al neon e strade anguste, quel senso di calore e di meraviglia si perde notevolmente, cambiando una buona parte dell'essenza dell'universo narrativo di Harry Potter.

Tuttavia, il risultato è stato particolarmente apprezzato dai fan, probabilmente proprio per il radicale cambiamento rispetto ai contesti ai quali la saga ha abituato.



Qualche settimana fa Emma Watson è sbarcata in Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza. Non è la prima volta che l'attrice o un membro del cast di Harry Potter decide di trascorrere qualche giorno nel Belpaese, soprattutto a Venezia e Roma, due delle mete turistiche più apprezzate dai turisti stranieri.