Harry Potter: in uscita il nuovo libro di Tom Felton con tanti aneddoti sulla saga!

Con un nuovo post pubblicato su Instagram, Tom Felton è tornato a parlare dell'amato Alan Rickman in occasione del rilascio del suo prossimo libro di memorie, dal titolo "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard".

Parlando di piccolo incidente accaduto durante le riprese di uno dei film della saga, Felton ha confessato di aver accidentalmente calpestato il mantello di Rickman: "Alla fine, Alan Rickman mi ha detto senza mezzi termini: 'Non calpestare il mio fottuto mantello'", ha detto Felton. “Mi misi a ridere. Io e i Mangiamorte ci siamo guardati e abbiamo pensato: 'Sta scherzando?' È diventato subito evidente: non sta affatto scherzando".

"La ripresa successiva, il regista mi ha chiesto di camminare il più vicino possibile ad Alan", ha continuato Felton. “Siamo arrivati ​​a metà della Sala Grande prima [di calpestare il mantello di Rickman]. Devi tenere a mente che ha il mantello era attaccato al collo: ho quasi ucciso il pover'uomo! Si è girato e mi ha lanciato uno sguardo che non vorreste mai vedere.

Per tutti i fan di Harry Potter, vi ricordiamo che il libro di memorie di Felton, "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", sarà disponibile dal prossimo 13 ottobre. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Harry Potter: Return to Hogwarts.