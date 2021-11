Harry Potter, ufficiale la reunion con il cast originale! L'annuncio di HBO in un teaser

Era solo questione di tempo prima che Harry Potter venisse investito dal fenomeno delle reunion: il ventennale della saga del maghetto al cinema è l'occasione perfetta per richiamare momentaneamente in servizio tutti gli storici protagonisti della serie di film tratta dai libri di J.K. Rowling, per cui... Perché non approfittare?

Mentre Chris Columbus svela l'esistenza di una director's cut di Harry Potter e la Pietra Filosofale, dunque, Warner rompe gli indugi e conferma di non esser stata con le mani in mano nel corso di questi mesi: tramite un breve teaser, infatti, la produzione ha annunciato l'arrivo dell'attesissima reunion del cast originale della saga in un evento che andrà in onda su HBO Max!

Il video anticipa la presenza di gran parte degli storici protagonisti della saga, da Helena Bonham Carter a Robbie Coltrane, passando per Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch e Matthew Lewis, dando ovviamente per scontati i tre protagonisti assoluti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

L'evento sarà trasmesso su HBO Max il 1 gennaio 2022: resta dunque da vedere tramite quali canali la reunion sbarcherà in Italia. Nell'attesa del grande evento, comunque, ecco quali scene dei libri ci piacerebbe vedere nella director's cut di Harry Potter.