La Cina riapre i Cinema dopo il Coronavirus: Harry Potter esce in 4k

Mentre la Cina prova lentamente a uscire dall'emergenza Coronavirus programmando, se possibile entro la fine del mese, la riapertura dei cinema, Warner Bros ha annunciato su Weibo il ritorno nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, nel tentativo di aiutare il mercato cinese a rimettersi in piedi. Harry Potter tornerà nei cinema cinesi dopo il Coronavirus

Si tratta di una versione rimasterizzata in 4K e in 3D, e la data di uscita non è stata ancora ufficializzata. "La magia sta arrivando!" recita il post su Weibo dall'account ufficiale di Warner Bros.

Harry Potter e la pietra filosofale è stato originariamente pubblicato nel 2001 e ha guadagnato nel tempo più di 978 milioni di dollari in tutto il mondo. I film della saga del maghetto, che Rupert Grint ammette di non aver mai visto, sono cresciuti in popolarità in Cina con l'espansione del mercato, e nel 2011 Harry Potter e i doni della morte - Parte II ha guadagnato 61 milioni di dollari.

La riapertura dei cinema cinesi avverrà in modo graduale, inizialmente con il ritorno di vecchi titoli locali, come i blockbuster Wolf Warrior 2 e The Wandering Earth.

Pechino aveva precedentemente stabilito le linee guida di sicurezza per i cinema per riprendere le attività alle condizioni consentite dalla situazione e per prevenire e controllare l'epidemia del Coronavirus. Una seconda ondata di titoli potrebbe poi arrivare tra la metà e la fine di aprile, in cui dovrebbero arrivare i film di Hollywood che sono stati cancellati prima della chiusura come 1917, Dolittle, Le Mans '66, Jojo Rabbit, Bad Boys For Life e Sonic The Hedgehog.

In Europa e negli Stati Uniti, invece, al momento sembra a rischio la stagione cinematografica estiva.