Harry Potter torna in tv! Quando e dove vedere tutti i film della saga di JK Rowling

In occasione dei festeggiamenti per l'evento Back to Hogwarts 2023, è stato annunciato che tutti i film della saga cinematografica di Harry Potter torneranno in onda in Italia.

Per celebrare il Back To Hogwarts, ovvero la ricorrenza più iconica nel calendario degli appassionati di Harry Potter in tutto il mondo, quella cioè che segna il momento in cui giovani maghi e streghe salgono a bordo del Hogwarts Express dal binario 9 e ¾ per iniziare un nuovo anno di magiche avventure alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Sky Italia lancerà una nuova edizione del pop up channel SKY CINEMA HARRY POTTER: dal 9 al 24 settembre, il canale programmerà tutti gli 8 film della saga, oltre allo speciale Harry Potter 20° anniversario – Ritorno a Hogwarts e Animali Fantastici – I Segreti di Silente, con tutti i titoli disponibili anche in streaming sulla piattaforma NOW.

Negli anni trascorsi da quando Harry Potter è stato portato dalla stazione di King's Cross al binario nove e tre quarti, le sue incredibili avventure hanno lasciato un segno unico e duraturo nella cultura popolare: gli otto film di successo basati sulle storie originali di Harry Potter scritte da JK Rowling hanno dato vita ad un universo narrativo vasto e interconnesso, che include anche i tre film della serie di Animali Fantastici, lo spettacolo teatrale Harry Potter e La Maledizione Dell'Erede e tanto altre ancora, tra cui una nuova serie tv di Harry Potter in lavorazione per HBO.

Ricordate l'appuntamento con Harry Potter su Sky: dal 9 al 24 settembre con un canale interamente dedicato.