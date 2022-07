Harry Potter, torna in libreria il cofanetto Castello di Hogwarts!

Adriano Salani Editore ha pubblicato un post sui propri social per annunciare che l'edizione cofanetto dei libri di Harry Potter scritti da J.K. Rowling e denominata Castello di Hogwarts, è disponibile nuovamente in libreria, a grande richiesta dei fan. La serie di libri è stata ripubblicata dopo l'edizione per il 15° anniversario.

Pubblicando una foto del cofanetto di libri sullo scaffale di una libreria, Salani Editore ha scritto:"È ufficiale! La Gazzetta del Profeta annuncia che il tanto amato cofanetto in edizione Castello di Hogwarts con le illustrazioni di Kazu Kibuishi, pubblicato in Italia in occasione del 15° anniversario della saga, è tornato ed è disponibile da oggi in tutte le librerie". In questi anni si sono accese diverse contestazioni nei confronti dell'autrice della saga ma recentemente Warner Bros. ha chiarito il rapporto con J.K. Rowling.



Kazu Kibuishi è un autore e illustratore molto conosciuto in tutto il mondo, creatore della serie Amulet, best seller del New York Times e vincitrice dell'ALA Best Book for Young Adults nonché finalista al Children's Choice Book Award.

Si è occupato delle illustrazioni per il 15° anniversario dell'uscita della saga di Harry Potter ed è molto apprezzato dai lettori così come dagli addetti ai lavori.



Dopo i rewatch concessi dalle tv nel corso dei lockdown durante i picchi della pandemia di COVID-19, Harry Potter si è dimostrato un universo ancora profondamente amato e attuale, nonostante siano passati parecchi anni dalla fine della pubblicazione dei libri così come dall'uscita dei film.



