Harry Potter, si torna a Hogwarts con tutti i protagonisti nel nuovo trailer della reunion

Mancano ormai poche ore alla reunion di Harry Potter: l'evento organizzato da Warner Bros. ed HBO Max sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 1 gennaio dell'anno che sta per iniziare, con la produzione che, per ricordarci ciò, ha diffuso proprio pochi minuti fa un ultimo, emozionante trailer.

Mentre Emma Watson ricorda la cotta per Tom Felton sul set del primo film di Harry Potter, dunque, il cast al completo si mostra nell'ultimo trailer che anticipa una delle reunion più attese degli ultimi anni: nel filmato ritroviamo quindi, oltre alla già citata Watson, anche Daniel Radcliffe e Rupert Grint, in compagnia di attori come Robbie Coltrane, Helena Bonham-Carter, Gary Oldman e tanti altri volti che i fan della saga non potranno non riconoscere.

Protagonista assoluta è comunque Hogwarts, ovviamente: negli studios sono infatti stati ricreati alcuni degli ambienti più noti della saga, dal celebre ponte apparso per la prima volta in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban alla Sala Grande, nella quale pare sia stata allestita una rievocazione del Ballo del Ceppo visto in Harry Potter e il Calice di Fuoco.

L'appuntamento è per il 1 gennaio, dunque: quanto è alto il vostro hype? Fatecelo sapere nei commenti! Su Sky, intanto, è arrivato il quiz show su Harry Potter.