Harry Potter torna al cinema: tutte le celebrazioni per i vent'anni della saga

Sono passati vent'anni dall'uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ed è tempo di celebrazioni. Dopo aver visto il costume di Halloween di Tom Felton, dobbiamo quindi aspettarci una nuova, festosa invasione di gadget dedicati al franchise tratto dai romanzi di J.K. Rowling. Il primo film, intanto, tornerà al cinema.

Harry Potter e la Pietra Filosofale sarà infatti proiettato in tutta Italia dal 9 al 12 dicembre, oltre a essere trasmesso martedì 16 novembre in prime time su Sky Cinema Family.

Le celebrazioni per i vent'anni della saga cinematografica dell'iconico maghetto comprendono poi, oltre all'installazione di bacchette magiche di Harry Potter a Londra di cui vi abbiamo dato notizia nelle scorse settimane, anche delle novità per i collezionisti di ogni età, come le dolls di Spin Master, il castello e gli altri puzzle 3D di Ravensburger, i magici playset di Lego e la linea di Art & Crafts e di Puzzle di Clementoni, disponibili anche presso l’area dedicata a Harry Potter del flagship store di Mondadori Duomo.

Il 4 novembre, invece, arriva l’imperdibile Harry Potter Hogwarts Express, attualmente disponibile in pre-ordine su Amazon e dvd-store.it: si tratta di un’edizione da collezione che riproduce l’Hogwarts Express e contiene, nella sua carrozza passeggeri, 25 dischi, con 8 film in 4K Ultra HD e Blu-ray, contenuti speciali in Blu-ray e il bonus disc MAGICAL MOVIE MODE in Blu-ray. Ad arricchire l’edizione, la replica del biglietto dell’Hogwarts Express, un booklet di 32 pagine con immagini, note di produzione e tanto altro, il booklet celebrativo del ventesimo anniversario, 7 card dei personaggi del primo film della saga, 7 concept cards e il mini-poster del primo film.

In arrivo, infine, anche alcuni giochi da tavolo e il Pictionary Air Harry Potter di Mattel, con cui si potrà disegnare nell’aria e vedere il risultato sullo schermo utilizzando una penna che riproduce la bacchetta di Harry Potter.