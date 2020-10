Harry Potter torna su Canale 5? Si partirà il 12 novembre con il primo film della saga

Probabilmente ricorderete che nel corso del lockdown della scorsa primavera, Italia 1 aveva scelto di allietare le giornate dei propri telespettatori mandando in onda tutti i film dedicati all'iconico maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. A quanto pare Harry Potter sta nuovamente per tornare, ma stavolta su Canale 5.

Non è ancora chiaro se la reta voglia mandare in onda tutte le pellicole o se abbia semplicemente intenzione di coprire per una sera il buco lasciato nel palinsesto da Chi vuol essere Milionario, il celebre quiz show condotto da Gerry Scotti. Fatto sta che giovedì 12 novembre avremo la possibilità di rivedere Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo film della celebre saga che ha portato al successo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Intanto il mondo di Harry Potter è scosso dalle polemiche nate intorno alla famosa scrittrice inglese. J.K. Rowling è stata infatti accusata da più parti di transfobia a seguito di alcuni suoi tweet piuttosto controversi in merito proprio ai trans. Il mondo di Harry Potter sembra aver voltato le spalle all'attrice, infatti vari siti web dedicati alla saga si sono dissociati dalle parole dell'autrice ma anche alcuni dei celebri attori dei film. Sulla questione era intervenuto prima l'interprete del celebre maghetto e poi anche l'attrice che ha vestito i panni di Hermione Granger. Tutti molto contrariati per le parole della Rowling.