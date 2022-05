Harry Potter, Tom Felton vorrebbe recitare ancora con Daniel Radcliffe a una condizione

Nel corso di una nuova intervista concessa a Digital Spy, Tom Felton ha ammesso che gli piacerebbe molto tornare a recitare nuovamente al fianco di Daniel Radcliffe, dopo gli anni trascorsi sullo stesso set per la saga di Harry Potter, durata dal 2001 al 2011. L'attore britannico, tuttavia, ha posto un'unica condizione essenziale per la reunion.

La condizione primaria affinché si possa verificare una reunion sul set tra Felton e Radcliffe, ha scherzato il primo, è che i due possano avere stavolta dei ruoli invertiti rispetto alla saga potteriana, ovvero con Felton nel ruolo dell'eroe e Radcliffe in quelli del villain.

"Parliamo tutti di fare qualcosa in modi sempre del tutto diversi", ha confessato Felton. "Io e Daniel abbiamo spesso scherzato sull'idea che quando lavoreremo di nuovo insieme, lui sarà il cattivo e io l'eroe". Tuttavia, l'attore ha confermato che purtroppo non ci sono piani ufficiali per una collaborazione con Radcliffe, almeno nell'immediato futuro.

Felton è invece attualmente impegnato in una produzione teatrale intitolata 2:22 A Ghost Story, in cui divide il palco con l'attrice di Doctor Who Mandip Gill, che interpreta sua moglie nella commedia thriller al Criterion Theatre di Londra. Commentando la sua collaborazione con la Gill, Felton ha dichiarato: "Ci sarà sicuramente un incrocio tra fan che amano sia Potter che Doctor Who. Penso che i fan siano un gruppo incredibilmente unito di persone che si sostengono a vicenda e vanno a tutte queste cose diverse. Spero sia una buona scusa per portarli a teatro, soprattutto quelli che non sono mai stati a teatro prima d'ora".

In una precedente intervista, Felton ha ammesso che il personaggio di Malfoy non lo ha aiutato con le ragazze nel corso della sua carriera. Radcliffe, invece, ha ricordato l'importanza di Alfonso Cuaron nella saga di Harry Potter.