Harry Potter, Tom Felton svela come ha ottenuto il ruolo di Draco... grazie a Emma Watson!

Tom Felton ha raccontato l'esperienza nella saga di Harry Potter nel suo nuovo memoir, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Nel libro Felton descrive nel dettaglio le vicissitudini del set e le lezioni che ha imparato grazie a Harry Potter. Senza dimenticare l'apporto fondamentale di Emma Watson.

L'attore e l'interprete di Hermione - che lo scorso anno ammise di essersi presa una cotta per Tom Felton sul set della saga - nel hanno stretto un legame indissolubile nel corso degli anni e pare che l'attrice abbia avuto un ruolo decisivo nel casting dell'attore per il ruolo di Draco.



"Chris Columbus faceva o provava questo trucco, in cui ci sono tipo 20 bambini insieme e diceva 'Ok, ragazzi, vi lascio per un secondo e andiamo a parlare qui'. E i produttori e tutti quanti finivano in un angolo e l'altro ragazzo aveva ancora in mano il boom del microfono, che era sopra la nostra testa e quindi sapevo esattamente cosa stava succedendo. E questa ragazzina dai capelli pettinati si è avvicinata a me e mi ha detto 'Cos'è quello?'. L'ho guardata in modo molto arrogante e le ho detto che era un microfono, 'idiota, cosa pensi che sia?'. Sono abbastanza sicuro che l'abbiano sentito e che questo mi abbia aiutato a ottenere il ruolo di Draco Malfoy. Inoltre viene fuori che vedo quella ragazza due mesi dopo e il suo nome è Emma Watson, quindi non siamo partiti nel migliore dei modi" si legge nel libro.



Ovviamente il rapporto tra i due è migliorato decisamente nel tempo; recentemente Tom Felton ha ammesso i propri sentimenti per Emma Watson, dichiarando di ritenerla "più di una sorella".