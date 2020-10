Harry Potter, Tom Felton:'Sto organizzando una reunion virtuale per il 19° anniversario!'

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Tom Felton ha confessato di essere ancora in contatto con molti dei suoi ex compagni di set nella saga di Harry Potter e di essere impegnato ad organizzare una reunion virtuale per celebrare il 19° anniversario del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale.

"Ho visto i gemelli Weasley l'altro giorno. Siamo usciti per giocare a golf. Chiacchiero sempre con molti altri ragazzi su Whatsapp e rimango in contatto con loro, assicurandoci che tutto vada bene" ha dichiarato l'attore inglese.

Nell'intervista Felton ha parlato anche del suo iconico personaggio, Draco Malfoy:"Penso sia fantastico. Ha così tanti livelli, è stato frainteso, è anche un po' un idiota. Ha davvero bisogno di un abbraccio. Penso che forse la gente si dispiaccia per lui, ha bisogno di un po' d'affetto".



Mentre i fan di Potter si emozionando pensando ad una possibile reunion, seppur virtuale, potranno saggiare altre qualità da cattivo di Tom Felton in Guida per babysitter a caccia di mostri, diretto da Rachel Talalay, su Netflix.

Tom Felton ha interpretato Draco Malfoy, acerrimo nemico di Harry Potter (Daniel Radcliffe) negli otto film della saga cinematografica creata basandosi sulle opere letterarie di J.K. Rowling, iniziata nel 2001 e conclusasi dieci anni dopo, nel 2011.

Nelle scorse settimane Draco Malfoy ha spopolato su Tik Tok, diventando incredibilmente virale. Su Everyeye potete leggere un approfondimento sulla saga di Harry Potter.