Harry Potter, Tom Felton ricorda Robbie Coltrane: 'Il suo sapere era strabiliante'

Non esiste Hogwarts senza Hagrid, e non esiste Hagrid senza Robbie Coltrane: l'attore britannico ha saputo trasporre sul grande schermo la vera essenza del personaggio ideato da J.K. Rowling, risultando indimenticabile sia per i numerosi fan di Harry Potter che per i giovanissimi attori che si trovavano con lui sul set.

Tra questi c'era ovviamente Tom Felton, che dopo averci svelato come ottenne il ruolo di Draco Malfoy ha voluto ricordare con alcune parole molto sentite l'indimenticabile attore di Hagrid: "La sua conoscenza del mondo era strabiliante. Era preparato su ogni argomento che fosse degno d'attenzione, dall'ingegneria alla geografia, dalla storia ai viaggi, il che vuol dire che era in grado di dare il suo contributo in ogni conversazione un po' più seria che avesse luogo sul set" sono state le parole dell'attore.

Felton ha aggiunto: "Noi ragazzini, però, non avevamo tempo per quella roba. Noi volevamo semplicemente essere ragazzini e fare le nostre malefatte. Ma Robbie era anche questo. C'erano più malefatte in lui che in una camera piena di Serpeverde. Aveva la mente di un adulto, ma il cuore di un vero bambino". E voi, per quale scena ricordate con più affetto l'Hagrid di Robbie Coltrane? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di bambini cresciuti, intanto, Daniel Radcliffe è pronto a diventare papà!