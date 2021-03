Harry Potter, Tom Felton ricorda il passato sul set e pubblica una foto con Emma Watson

Il franchise di Harry Potter è entrato da anni nell'immaginario popolare e nella cultura pop e in vista dell'anniversario decennale dell'ultimo film della saga, Harry Potter e i doni della morte - Parte II, alcune star dell'universo di J.K. Rowling hanno iniziato a condividere ricordi legati a quel decennio. Uno di loro è Tom Felton.

L'interprete di Draco Malfoy ha condiviso su Instagram una foto del passato trascorso sul set in tenera età, insieme ai due giovanissimi colleghi Emma Watson (Hermione Granger) e Alfred Enoch (Dean Thomas). L'immagine è inevitabilmente diventata virale sul web, arrivando ad oltre due milioni di like soltanto su Instagram.



Tom Felton ha parlato spesso di un possibile ritorno di Harry Potter:"Sì, sono infinitamente affettuoso e orgoglioso del giovane Draco, quindi ogni possibilità di riprendere quel ruolo è sarebbe fantastica. Penso che dovremmo tornare e fare il contrario, Rupert dovrebbe interpretare Draco, io interpreterò Hermione, Dan può interpretare Dobby ed Emma può essere Hagrid, è il perfetto re-casting! Sarà una svolta interessante [scherza] Ma seriamente, se ci fosse un'altra possibilità di essere in un altro film sono sicuro che tutti noi coglieremmo al volo l'opportunità di farne parte".

L'attore, classe '87, ha aggiunto:"Non credo che Jo [Rowling] vorrebbe che i suoi film e i suoi libri vengano presto rifatti, ma sono sicuro che tra 20 anni avranno cinema 4D o qualsiasi altra cosa, allora vorranno rifare tutto da capo. La mia speranza è che quando lo faranno sarò abbastanza grande da interpretare Lucius. Dagli altri 15 anni e interpreterò Lucius. Lo farei in un baleno".



Nel primo film di Harry Potter compare anche il nonno di Tom Felton. Lo scorso ottobre Tom Felton raccontò di essere impegnato ad organizzare una reunion di Harry Potter.