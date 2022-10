Harry Potter, Tom Felton ricorda la dipendenza dall'alcol: 'Bevevo varie pinte al giorno'

Di baby-star entrate nel giro della dipendenza da droghe o alcol è letteralmente piena Hollywood: anche Tom Felton ha rischiato di far parte di questo poco ambito club, almeno stando a quanto raccontato nella sua autobiografia dall'ex-Draco Malfoy di Harry Potter, che sembrerebbe aver vissuto momenti davvero poco felici in passato.

Dopo aver ammesso i sentimenti provati per Emma Watson in passato, infatti, Felton è tornato a parlare di quel rapporto malsano con l'alcol che alcuni anni fa spinse i suoi cari ad intervenire per convincerlo ad entrare in rehab (solo per poi vederlo letteralmente fuggire nel giro di un giorno).

"Passai dal non esserne particolarmente attratto al bere svariate pinte ogni giorno prima ancora che il sole tramontasse, e con ognuna di queste uno shot di whisky. [...] Non credevo che l'utilizzo di sostanze che facevo giustificasse un intervento [da parte dell'agente e degli amici], ma sono felice che sia accaduto perché per un po' mi trascinò via da un mondo che ormai mi rendeva infelice, mi permise di fare un po' di chiarezza" sono state le parole dell'attore.

Da allora il nostro Tom ha evidentemente voltato pagina, e noi non possiamo far altro che essere felici per lui! Proprio in queste ore, intanto, sempre Felton ha parlato della presenza di J.K. Rowling sul set di Harry Potter.