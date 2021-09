Harry Potter, Tom Felton rassicura i fan con un video: 'Mi sto riprendendo'

Tom Felton è forse la star di Harry Potter che più di tutte è riuscita a costruire e mantenere un legame con i propri fan, che tramite i social dell'attore vengono costantemente aggiornati sulle sue ultime avventure: dopo lo spavento di qualche giorno fa, dunque, non poteva mancare un rassicurante aggiornamento via Instagram.

Come probabilmente ricorderete, alcuni giorni fa Tom Felton era collassato durante una partita a golf, perdendo improvvisamente i sensi e venendo trasportato immediatamente in ospedale dopo esser stato soccorso dai presenti, causando ovviamente un'ondata di spavento che ha coinvolto naturalmente anche i tanti fan affezionati all'ex-Draco Malfoy della saga di Harry Potter.

Le cose sembrano comunque essere andate per il meglio, almeno a giudicare dalle parole di Felton stesso nell'ultimo video postato su Instagram: "Un enorme grazie a voi per tutti gli auguri di pronta guarigione. Sì, è stato un episodio davvero spaventoso! Ma fortunatamente la gente che era lì si è presa subito cura di me, quindi grazie davvero. [...] Non preoccupatevi, mi sto riprendendo" ci ha rassicurati l'attore prima di imbracciare la sua amata chitarra.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: noi, ovviamente, ci uniamo ai fan nell'augurare al buon Tom di riprendersi il più velocemente possibile! Qualche giorno fa, intanto, proprio Tom Felton ha fatto un bilancio della sua vita in occasione del suo compleanno.