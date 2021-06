Harry Potter: Tom Felton e quella piccola reunion a sorpresa con un altro Malfoy

Le reunion di Harry Potter sono sempre molto apprezzate dai fan del franchise nato dalla penna di J.K. Rowling e a quanto pare, l'ultima della lista è stata del tutto casuale e ha riguardato due componenti della famiglia Malfoy.

Tom Felton, il ragazzo che ha contribuito a dare vita a Draco Malfoy sul grande schermo, si è imbattuto in Bertie Gilbert, che ha interpretato suo figlio Scorpius nell'ultimo capitolo della saga cinematografica di Harry Potter. I due si sono incontrati casualmente al cinema per vedere In The Heights, il film diretto da Jon M. Chu e a lungo rimandato a causa della pandemia. Di recente, proprio Tom Felton aveva rivisto anche Tom Isaacs.

Per celebrare questo nuovo incontro, i due attori hanno pubblicato una foto sui social, non dimenticando naturalmente le loro origini, e mostrando ai loro follower anche quello che è stato uno dei momenti vissuti insieme sul set de I doni della morte 2. Naturalmente, i fan di Harry Potter sperano di vedere una reunion su più vasta scala, che possa permettergli di ritrovare dopo circa 10 anni tutti gli attori che hanno reso grande questo franchise.

Dal canto suo, in una recente intervista a People, Tom Felton ha rivelato che vorrebbe tornare al mondo dei maghi di Harry Potter: "Qualsiasi possibilità di essere di nuovo un Malfoy sarebbe ben accetta". Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se per lui, ci sarà ancora qualche possibilità di vestire i panni del maghetto con i capelli biondo platino.