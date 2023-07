Harry Potter, Tom Felton pentito: 'Emma Watson? Quella volta fui uno str**zo'

È risaputo che Emma Watson si innamorò di Tom Felton sul set di Harry Potter, ma una nuova dichiarazione arricchisce la dinamica di nuovi dettagli: l'interprete di Draco Malfoy, infatti, si è definito un "vero str**zo" per aver trattato la controparte di Hermione Granger in modo sconsiderato.

Felton e il collega Josh Herdman, infatti, erano venuti a sapere di uno spettacolo di danza organizzato nel camerino di Watson, quindi si sono precipitati lì per deriderla. "Abbiamo ridacchiato per tutto lo spettacolo" ha ricordato l'attore, "e le risatine sono diventate via via più forti mentre ballava. Eravamo delle persone orribili, un po' per imbarazzo, un po' perché credevamo che prendere in giro il prossimo fosse figo. Ma Emma era visibilmente turbata dalla nostra reazione. Mi sentivo un po' un coglione, e, personalmente... credo che sia giusto così". Tuttavia, l'attore ha avuto modo di scusarsi con lei.

Ha inoltre continuato: "Perché quel momento è rimasto nella mia memoria? Perché è tanto doloroso per me ricordarlo? La risposta, credo, è che col passare degli anni ho realizzato come la situazione di Emma fosse la più difficile da affrontare, e fin dalla più tenera età. Come se non bastasse, la pressione va ben oltre l'avere a che fare con dei ragazzi stupidi... È stata considerata un'adulta fin dal giorno in cui è stata scritturata: un fenomeno probabilmente più difficile per le ragazze che per i ragazzi, perché sono ingiustamente sessualizzate, nei media e in tutti gli altri contesti... Insomma, l'ultima cosa di cui aveva bisogno: in un ambiente che avrebbe dovuto essere – e normalmente era – sicuro, amichevole e familiare, eravamo proprio io e Josh a ridere del suo ballo". Da parte sua, Emma Watson aveva paura che i fan di Harry Potter l'avrebbero odiata.

In definitiva, "ecco perché sono contento che la nostra amicizia non sia naufragata sugli scogli della mia insensibilità, ma, al contrario, sia diventata qualcosa di più profondo".