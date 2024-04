Harry Potter, Tom Felton non era sicuro che si arrivasse all'ottavo film

Quando guardiamo una saga come quella di Harry Potter, non ci rendiamo conto che molte volte il successo e quindi la conclusione di un'opera è appesa ad un filo. Molto dipende dai risultati al botteghino, ma anche da tantissimi altri fattori.

Un destino che spesso vede le saghe scontrarsi con una triste realtà, fatta di chiusura dei lavori anzitempo, come la serie Disney+ che è stata di recente cancellata. Tra queste non c'è stato, per fortuna, il franchise di Harry Potter, che ha visto la trasposizione cinematografica integrale dell'opera magna della Rowling. Ciò nonostante, non tutti erano convinti che questo sarebbe potuto essere possibile. Tra questi uno dei volti protagonisti dell'universo magico di Harry Potter, Tom Felton, ex studente di Hogwarts nonché interprete di Draco Malfoy.

Si è detto stranito da come tutto abbia funzionato e si sia riusciti a portare a termine gli otto film, arrivando alla conclusione con I Doni della Morte Parte 2. Non è la prima volta che un ex attore della serie Harry Potter torna a parlarne: di recente una star di Harry Potter ha dichiarato che è per bambini. Felton ha quindi parlato con Collider - in occasione di un nuovo set di giocattoli della serie Funko dedicati ad Harry Potter -, ricordando il periodo in cui ha lavorato agli otto film, affermando che non è mai stato garantita la possibilità di arrivare alla conclusione della saga Warner Bros.

Non solo, molti pensavano che gli attori del primissimo filone di film sarebbero stati sostituiti in favore di volti "più noti". Per fortuna non si è mai giunti a tanto e anzi, gli stessi volti protagonisti sono cresciuti insieme alla saga, migliorando con essa e raggiungendo un livello attoriale più che soddisfacente. Lo stesso Felton ha poi, nel post Harry Potter, dato prova delle sue capacità in saghe come Il Pianeta delle Scimmie, la serie TV di The Flash e tanti altri prodotti per il grande e piccolo schermo.

