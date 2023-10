Harry Potter, Tom Felton: 'Non meritavo un ruolo nella saga, poi arrivò questa scena...'

Alla fine di Settembre ci lasciava Michael Gambon, l'iconico Silente della saga di Harry Potter. I suoi colleghi lo hanno ricordato con tanto affetto e dolcezza, e insieme a loro anche Tom Felton. Quest'ultimo sembra non aver avuto sempre le cose facili sul set, ma una conversazione con l'attore gli avrebbe fatto cambiare idea.

"Ha detto 'possiamo fermarci un attimo?' dopo alcune riprese in cui, per quanto mi riguarda, non riuscivo a ricordare le mie battute. Sembrava che avesse bisogno di una pausa. Mi ha fatto un doppio cenno amichevole ma deciso. Presumo che volesse parlarmi in modo severo fuori dallo studio", ha rivelato Tom Felton sul suo Instagram.

"'Tom, hai idea di quanto mi pagano per stare qui ogni giorno a interpretare questo Silente? ... Beh, se continui così, entro domani potrò comprare una nuova Ferrari'". Sorrise leggermente, ma dalla mia posizione non sapevo se stesse scherzando o meno. Al culmine del mio dubbio, aveva un occhiolino e un sorriso sfacciato che solo Silente sapeva fare. Finimmo la sigaretta. La ripresa successiva registrata fu quella utilizzata nel film", ha continuato l'attore.

"Nel corso degli anni, ho ricevuto molti commenti piacevoli su quella scena e su come il viaggio di Draco sia stato stravolto solo grazie alle poche parole che ho scambiato con Silente. Questo è stato un ringraziamento a Michael Gambon".

