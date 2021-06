Harry Potter, Tom Felton non ha dubbio: 'Tornare nel ruolo di Draco? Assolutamente sì!'

Più volte abbiamo visto i protagonisti di Harry Potter ammettere di aver provato frustrazione a esser ricordati sempre e solo per quanto fatto nel corso degli otto film della saga: discorso che non vale per Tom Felton, che non esiterebbe un istante a tornare a vestire nuovamente i panni di Draco Malfoy.

L'attore protagonista di alcuni famosi pettegolezzi riguardanti una presunta love-story con Emma Watson si è infatti detto assolutamente disponibile non solo a tornare a interpretare il celebre rivale di Harry, ma anche un qualunque membro della famiglia Malfoy.

"Se mi state chiedendo se accetterei di tingermi nuovamente i capelli per interpretare Draco, la risposta è assolutamente sì. Sia lui che Lucius. Posso interpretare anche uno dei figli di Draco, se volete! Qualunque chance di far parte nuovamente della famiglia Malfoy sarà ben accetta" sono state le dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso di un'intervista.

L'eventualità, certo, è piuttosto remota: nel caso in cui Warner Bros. dovesse decidere di rispolverare in qualche modo i vecchi protagonisti della saga, però, state pur certi che il buon Tom sarà della partita! Vi piacerebbe rivederlo nei panni di Draco Malfoy? Fatecelo sapere nei commenti!