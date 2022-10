Harry Potter, Tom Felton: 'JK Rowling? Non era sul set tutto il tempo che pensa la gente'

Verrà il giorno in cui agli attori di Harry Potter non verranno più rivolte domande sul loro rapporto con J.K. Rowling, ma per quel giorno è evidentemente ancora troppo, troppo presto: a dover tornare ancora una volta sull'argomento è stato Tom Felton, a cui sono stati chiesti lumi sulla poca presenza della scrittrice nel suo ultimo libro.

L'uscita dell'autobiografia di Tom Felton ha infatti riacceso i riflettori su Rowling, che secondo alcuni lettori verrebbe nominata troppo poco dall'attore nel ricordare i giorni trascorsi sul set dei film della saga: "È anche un modo pe ricordare che, nonostante Jo sia la creatrice di queste storie, non prendeva parte al processo creativo quanto la gente pensa. Penso di ricordare di averla vista sul set giusto un paio di volte" sono state le parole dell'attore.

Tornando a parlare delle criticatissime uscite recenti di J.K. Rowling, Felton ha invece chiosato: "Ovviamente io sono a favore della libera scelta, del dialogo, dei diritti umani e dell'amore. E non ho molto tempo per tutto ciò che non abbia a che fare con questo. [...] Onestamente io e i miei amici abbiamo idee diverse su tante cose, ma rispettiamo la nostra diversità di vedute. Certamente non abbiamo interesse nel puntare il dito contro chi dice cose con cui siamo in disaccordo".

Una presa di posizione diplomatica, dunque, per tentare di spegnere le polemiche che da troppo tempo ormai il nome di Rowling si porta dietro. Controversie a parte, comunque, si parla anche di sentimenti: Tom Felton ha infatti ammesso di aver provato qualcosa per Emma Watson in passato!