Harry Potter, Tom Felton ignora Pottermore: nella nuova foto è un fiero Serpeverde

Pochi nomi sono legati a Serpeverde quanto quello di Draco Malfoy: immaginare il personaggio interpretato da Tom Felton in un'altra delle quattro Case di Hogwarts è una vera e propria eresia, eppure qualcosa, in questi ultimi giorni, ha letteralmente sovvertito le nostre convinzioni e quelle di tutti i fan di Harry Potter.

Partecipando alla cerimonia dello Smistamento su Pottermore, infatti, Tom Felton (che già in occasione di Halloween aveva sfoggiato il suo costume da Harry Potter) si è ritrovato ad esser spedito in Grifondoro! Un'onta che Draco Malfoy non riuscirebbe mai a sopportare... E infatti l'attore è immediatamente corso ai ripari.

Tramite una nuova foto su Instagram, dunque, il nostro Tom ha subito fatto appello a tutto il suo attaccamento ai colori di Serpeverde, mostrandosi in auto con indosso una felpa a tema e l'inconfondibile sciarpa dalle tinte verde e argento. "Si torna a scuola" scrive l'attore nella didascalia: siamo sicuri che ad Hogwarts non decidano di ricordargli il risultato dello Smistamento?

A questo punto siamo davvero pronti a tutto, anche a vedere Harry in Serpeverde, Ron in Corvonero ed Hermione in Tassorosso! Universi alternativi a parte, comunque, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stata annunciata la reunion di Harry Potter in occasione del ventennale del primo film della saga.