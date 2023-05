Harry Potter, Tom Felton si emoziona giocando a Hogwarts Legacy con Sebastian Sallow

In un video pubblicato online la star di Harry Potter, Tom Felton, ha giocato al videogioco Hogwarts Legacy, l'ultimo titolo videoludico che sta spopolando tra i fan del maghetto, utilizzando il personaggio dello studente Sebastian Sallow di Serpeverde, uno dei più amati dagli appassionati di Hogwarts Legacy sin dalla sua uscita.

Il gioco è ambientato circa cento anni prima delle vicende raccontate in Harry Potter e nel video all'attore è stato chiesto se si sentisse a casa mentre esplorava la sala comune dei Serpeverde e in quel momento Felton ha fatto trasparire un po' di commozione.



Ha sottolineato come si sentisse davvero a casa e gli ricordasse la propria infanzia. Il videogioco si concede alcune libertà creative nel rappresentare Hogwarts, pur mantenendo una certa coerenza con la scuola che i fan conoscono da tempo e molto bene.



Nel frattempo qualche settimana fa è stata confermata la serie tv reboot di Harry Potter, grazie al contributo di Warner Bros. e HBO Max, con il supporto di J.K. Rowling, che sarà coinvolta attivamente nel progetto per cercare di realizzare un prodotto fedele e all'altezza del materiale letterario e del successo cinematografico del franchise.



Nel 2021 Emma Watson ammise i sentimenti per Tom Felton, provati nel corso delle riprese dei primi due film della saga.