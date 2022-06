Harry Potter, Tom Felton costretto a letto: la cura della madre renderebbe fiero Lupin

Tom Felton ha sempre dimostrato di essere un Potterhead coi fiocchi: la star di Draco Malfoy non manca mai di esternare tutto il suo amore per la saga di Harry Potter, ed evidentemente anche il resto della sua famiglia si è fatta trascinare in questo mood, almeno a giudicare da una delle ultime foto postate dall'attore.

Dopo aver ammesso di non esser stato aiutato dal ruolo di Draco Malfoy per quanto riguarda le interazioni con le ragazze, infatti, il buon Tom ha pubblicato una foto che lo ritrae a letto in condizioni di salute evidentemente non ottimali: il nostro si trova sotto le coperte in convalescenza, con in TV una partita di golf, alcuni medicinali e... Qualcosa che i fan di Harry Potter non potranno non riconoscere immediatamente.

Nel kit di sopravvivenza che la madre di Felton ha consegnato al figlio ("Grazie, mamma" recita il breve messaggio dell'attore nella sua storia Instagram) troviamo infatti l'inconfondibile confezione di una Cioccorana: un rimedio che avrebbe sicuramente reso orgoglioso il buon Remus Lupin, che come ricorderete era solito curare qualunque acciacco a suon di dolci!

Noi, ovviamente, auguriamo a Tom Felton buona guarigione e speriamo che la Cioccorana possa servire ad accelerare il processo! Recentemente, intanto, il nostro Draco Malfoy è stato omaggiato da un fan... Che però sembrerebbe aver fatto un po' di confusione tra le saghe!