Harry Potter: Tom Felton confessa di non aver riconosciuto Gary Oldman sul set!

Nel corso degli anni sono tantissimi gli aneddoti circolati su ciò che succedeva sul set di Harry Potter tra giovani interpreti e veterani. Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, ha svelato di aver scambiato Gary Oldaman per un addetto alle pulizie durante le riprese de Il prigioniero di Azkaban.

L'attore inglese, probabilmente, è colui che ha sempre trovato più gusto nel raccontare i dietro le quinte più improponibili ed imbarazzanti avvenuti sul set di Harry Potter. Nel suo nuovo libro, però, Tom Felton ha ricordato un aneddoto che lo ha coinvolto direttamente in compagnia di Gary Oldman. Già all'epoca de Il Prigioniero di Azkaban, l'attore era riconosciuto come tra i più grandi interpreti della sua generazione. Questo però potrebbe sfuggire ad un ragazzino.

Nel suo nuovo libro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard Felton ha confessato di non aver riconosciuto Oldman sul set de Harry Potter e Il Prigioniero di Azkaban. "Un giorno ero sul set quando ho visto un altro ragazzo un po' trasandato che indossava un vecchio paio di jeans e una maglietta. Di tanto in tanto l'avevo visto in giro e pensavo che fosse uno del personale delle pulizie" ha scritto, ricordando il profondo imbarazzo "Avevo la terribile sensazione che avrei potuto fare un passo falso, così quando se n'è andato ho chiesto a qualcuno: 'Chi è quello?'".

L'uscita dell'autobiografia di Felton ha riacceso l'attenzione di tutti il fan sul mondo di Harry Potter. L'attore, infatti, si è sempre prodigato nell'avvicinare i fan a questo mondo raccontando cose sempre nuove riguardanti la produzione e le riprese dei diversi capitoli. Insomma, svelando ogni curiosità possibile dei tantissimi appassionati in giro per il mondo.

Proprio riguardo a ciò, Felton ha svelato quanto la Rowling non fosse sempre sul set durante le riprese. L'attore ha più volte detto quanto l'autrice non abbia lavorato alla direzione creativa quanto tutti si aspettano. Nonostante il tempo che passa Tom Felton continua ad essere uno dei membri del cast rimasti più legati alla propria esperienza fatta nel franchise di Harry Potter.