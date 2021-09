Harry Potter, Tom Felton compie 33 anni e fa un bilancio della sua vita

Anche le star invecchiano ed è onestamente difficile credere che la maggior parte dei giovani attori di Harry Potter ora abbia più di 30 anni. Mentre ci stiamo avvicinando al 20° anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale, l'interprete di Draco Malfoy, Tom Felton, ha compiuto 33 anni e ha commentato il traguardo con un post sui social.

Tutto l’amato cast di Harry Potter, a partire da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, è passato a cose nuove e sono cresciuti davanti ai nostri occhi negli anni.

Tom Felton è sempre rimasto molto legato al suo ruolo nella saga cinematografica condividendo sui social foto ricordo e i migliori auguri di compleanno ai suoi co-protagonisti.

In occasione del proprio compleanno, l'attore, che ha compiuto 33 anni, ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae con un dolce sorriso come potete vedere in calce alla notizia.

Nella didascalia Felton ha scritto: “33 anni compiuti - buon Dio, è stato così divertente arrivare qui - eppure, in qualche modo, sento ancora che il meglio deve ancora venire - grazie a tutti per il vostro amore, supporto e senso dell'umorismo - continuiamo così - ai prossimi 33 xx”

Negli ultimi anni, l'attore ha ottenuto numerosi ruoli cinematografici e televisivi, inclusa una parte in The Flash di The CW e Origin. Naturalmente, Felton ha passato molto tempo a promuovere il franchise di Wizarding World e a celebrare il 20° anniversario di Harry Potter e la pietra Filosofale.

Non importa quanti anni abbiano le star di Harry Potter, i fan continueranno ad amarli e sostenerli sempre.