Harry Potter, Tom Felton augura buon compleanno a Voldemort: ecco il post

Nonostante la saga di Harry Potter sia finita da un decennio, il cast è rimasto sempre molto unito e non sono mai mancate le occasioni pubbliche in cui i protagonisti si sono scambiati messaggi di stima e affetto. L'ultimo in ordine di tempo è il post di auguri pubblicato da Tom Felton nei confronti di Ralph Fiennes.

L'interprete di Lord Voldemort ha compiuto 59 anni e il collega nella saga ha deciso di festeggiarlo con un gioco di parole che mette in risalto uno dei tratti fisici distintivi del Signore Oscuro.

Certo se ciò accadesse nel mondo creato da J.K. Rowling Voldemort potrebbe finire in pochi secondi Draco Malfoy con un semplice Avada Kedavra.



Nel post Felton si rivolge a Fiennes dicendo:"Felice di *annusare* (utilizzando il termine 'nose', che ha la stessa pronuncia del verbo conoscere in inglese) qualcuno come te, amico. Buon compleanno". Tuttavia, per coloro che non lo sapessero già, ricordiamo che le narici di Voldemort sono state create in post-produzione, creando un effetto davvero inquietante.



Con i suoi 1,3 miliardi di dollari d'incasso, l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter è stato il film con il maggior incasso del 2011, il 13° film con il più alto incasso di tutti i tempi.

Ricordiamo che a gennaio arriverà la reunion di Harry Potter, a vent'anni dall'inizio della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling.



Scoprite il trailer ufficiale della reunion di Harry Potter, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Gary Oldman e Ralph Fiennes.