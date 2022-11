Harry Potter, Tom Felton ammette: 'Sono la più grande cheerleader di Daniel Radcliffe'

Durante il podcast Happy Sad Confused, la star di Harry Potter Tom Felton ha raccontato del suo rapporto con il cast del franchise e in particolare della sua amicizia con Daniel Radcliffe, stretta sui set dei film circa venti anni fa.

"Siamo tutti amici intimi. Sto cercando di pensare a quando è stata l'ultima volta che li ho visti tutti. Ho giocato a golf con i gemelli Phelps qualche settimana fa, e non chiedetemi chi ha vinto, perché non è andata bene per me; sono molto bravi. Ho visto Daniel [Radcliffe] di recente. Sì, ci vediamo spesso".

Parlando della carriera di Radcliffe, l'attore ha dichiarato: "Sono un grande ammiratore di Daniel, adoro tutti suoi lavori. Tutti i suoi lavori teatrali. I film che sceglie. La roba dove mette anche solo il suo nome. Sono sempre entusiasta di vedere cosa farà dopo un progetto. È una cosa bella essere una delle sue più grandi... chi avrebbe mai pensato che Draco Malfoy si sarebbe dichiarato come una delle più grandi cheerleader di Potter? Sono diventato dolce".

Per concludere, Felton ha parlato di Harry Potter: Return to Hogwarts, la reunion di HBO Max rilasciata ad inizio anno: "Quando abbiamo celebrato il 20° anniversario, abbiamo fatto questa specie di imbarazzante riunione di classe britannica di cinque minuti dove ci siamo detti: "Ehi". Va bene.' Poi è filato tutto liscio come era sempre stato, completamente senza nessuno sforzo".