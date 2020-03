L'Harry Potter Studio Tour di Londra chiude temporaneamente causa coronavirus

L'emergenza coronavirus sta inevitabilmente sconvolgendo anche l'abituale routine del mondo dello spettacolo: praticamente quasi tutti i film più attesi hanno temporaneamente interrotto la produzione, ma "vittima" di misure altrettanto drastiche è stata anche una delle più famose attrazioni dedicate ad Harry Potter.

Stiamo parlando dell'Harry Potter Studio Tour situato nelle vicinanze di Londra, che da anni ormai ospita ogni giorno centinaia di fan del maghetto provenienti da ogni angolo del mondo e impazienti di potersi immergere per qualche ora nel fantastico mondo immaginato da J. K. Rowling e visto poi nei film della saga.

"Nonostante non siano stati segnalati casi di coronavirus al Warner Bros Studio Tour London - The Making of Harry Potter, in un probabile eccesso di cautela mirato a salvaguardare la salute e il benessere dei nostri visitatori e dei nostri impiegati, abbiamo preso la decisione di chiudere gli Studio a partire dalle ore 20 del prossimo lunedì 16 marzo. Continueremo comunque a monitorare la situazione" è il messaggio che è possibile leggere sulla pagina ufficiale dell'Harry Potter Studio Tour.

Una soluzione sicuramente in controtendenza con le misure piuttosto soft prese finora dall'Inghilterra relativamente alla situazione coronavirus; nelle ultime ore, però, sembra proprio che anche in terra d'Albione il governo stia prendendo consapevolezza dell'emergenza, per cui la decisione dei vertici degli Studio potrebbe in effetti aver soltanto anticipato delle misure che avrebbero comunque interessato l'attrazione.

Sempre restando in tema, intanto, Italia 1 trasmetterà tutti i film di Harry Potter per rendere più sopportabile la quarantena degli italiani. Nei mesi scorsi Daniel Radcliffe ha risposto a una domanda postagli da tutti i fan di Harry Potter.