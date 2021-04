Harry Potter, la storia d'amore tra Harry e Ginny spiegata film per film

La storia d'amore tra Ginny e Harry ha fatto soffrire e gioire milioni di fan del maghetto inglese sparsi in tutto il mondo: ma quanti di voi ricordano esattamente in che modo sia sbocciato l'amore tra il Prescelto e la sorella del suo migliore amico? Niente paura: ci pensiamo noi a ricordarvelo.

Nel corso dei primi due film della saga Ginny Weasley è praticamente una bambina: facciamo la sua conoscenza durante il primo incontro di Harry con la famiglia di Ron a King's Cross e sin dal primo momento la nostra sembra affascinata dal giovanissimo maghetto, arrivando addirittura a non riuscire a spiccicare parola davanti a lui durante Harry Potter e la Camera dei Segreti, quando al nostro toccherà tra l'altro salvarla dalle grinfie del diario di Tom Riddle.

Le cose sembrano assestarsi nel trittico che va da Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban a Harry Potter e l'Ordine della Fenice, con Ginny che sembra in qualche modo riuscire a tenere a freno i suoi sentimenti per Harry senza più dare di matto in sua presenza. Lo scenario subisce invece un improvviso capovolgimento in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, durante il quale è proprio Harry a perdere la testa per la sorella minore del suo migliore amico, arrivando a provare un palese moto di gelosia nel vederla in compagnia di altri ragazzi e, infine, non resistendo all'istinto di baciarla dopo la vittoria della Coppa del Quidditch.

Le cose si fanno più complicate ne I Doni della Morte - Parte I, con Harry che decide a malincuore di lasciare Ginny per non esporla ai pericoli che inevitabilmente correrebbe a causa dei Mangiamorte a piede libero dopo la morte di Silente; è solo ne I Doni della Morte - Parte II, contestualmente allo sbocciare dell'amore tra Ron e Hermione, che i due possono quindi finalmente riunirsi, mettendo su famiglia dopo la sconfitta di Voldemort.

Fate anche voi parte dei sostenitori della storia tra Harry e Ginny? O, magari, facevate il tifo per Cho? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, scopriamo insieme quanti anni avrebbero oggi i protagonisti di Harry Potter.