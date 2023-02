Harry Potter: Steven Spielberg spiega perché non ha diretto il primo film!

Harry Potter è indubbiamente uno dei franchise più amati e famosi di sempre. La saga di film, composta da otto pellicole, ha accompagnato milioni di fan dal 2001 al 2011 e ancora oggi continua ad essere tra le più viste da grandi e piccini. Perché allora un regista del calibro di Steven Spielberg ha rifiutato di dirigere il primo capitolo ai tempi?

Ora nelle sale con l'acclamato The Fabelmans, che ha ottenuto sette nomination agli Oscar 2023, Spielberg ha dovuto rifiutare diversi progetti nel corso della sua lunga carriera. Uno di questi è proprio Harry Potter e La pietra filosofale. E nonostante non sia riuscito a portare sul grande schermo il maghetto più famoso di tutti i tempi, il regista non sembrerebbe avere nessun rimpianto.

"Ci sono stati diversi film che ho scelto di non fare. Mi hanno offerto Harry Potter. Ho scelto di rifiutare il primo 'Harry Potter' per passare praticamente l'anno e mezzo successivo con la mia famiglia e i miei figli piccoli che stavano crescendo. Quindi ho sacrificato un grande franchise, cosa di cui sono molto felice oggi. Se guardo indietro, sono molto felice di averlo fatto, di essere rimasto con la mia famiglia. Altre volte la mia famiglia è rimasta a Los Angeles e io sono andato all'estero per raccontare una storia".

Per salutarvi, vi ricordiamo che i film della saga di Harry Potter hanno conquistato anche Netflix.