Harry Potter, Stephen Fry scioccato dall'audiolibro: 'Non sono io, è l'IA!'

Daniel Radcliffe ha odiato fare tutti i film di Harry Potter tranne uno, l’attore lo ha ammesso in un’intervista. Ciò che invece ha odiato Stephen Fry è stato l’utilizzo della sua voce per narrare i libri di Harry Potter senza il suo permesso.

Il comico, in un intervento CogX Festival di Londra, ha mostrato una clip in cui si sente la sua voce narrare le gesta del mago più famoso al mondo. Fry ha rivelato di non aver partecipato ad alcun progetto del genere, se non in passato e con la sua autorizzazione, e che la sua voce è stata realizzata tramite l’utilizzo di un’intelligenza artificiale:

“Non ho detto una sola parola: era una macchina. Sì, sono scioccato. Hanno usato la mia lettura dei sette volumi di Harry Potter e da quel set di dati è stata creata un'intelligenza artificiale della mia voce che ha realizzato una nuova narrazione. Quello che avete sentito non è il risultato di un mash up, ma di una voce artificiale flessibile, in cui le parole vengono modulate per adattarsi al significato di ogni frase. Potrebbe quindi farmi leggere qualsiasi cosa, da un appello al parlamento d'assalto a un porno hard, tutto a mia insaputa e senza il mio permesso. E questo, quello che avete appena sentito, è stato fatto a mia insaputa. Una volta venuto a conoscenza di ciò, l'ho inviato ai miei agenti su entrambe le sponde dell'Atlantico, e sono andati su tutte le furie: non avevano idea che una cosa del genere fosse possibile. E non avete visto ancora nulla, non ci vorrà molto prima che i video deepfake siano altrettanto convincenti.”

Molto famoso in Gran Bretagna per aver prestato la voce a parecchi audiolibri, Stephen Fry è stato anche narratore dei libri di Harry Potter, e a proposito di romanzi, una star della saga è a favore dell’adattamento cinematografico di Harry Potter e la maledizione dell’erede.